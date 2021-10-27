Набор реагентов АСТ-УФ-Ново жидкая форма для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови 500МЛ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АСТ-УФ-Ново жидкая форма для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови 500МЛ- Реагенты диагностические