Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов - работы по освидетельствованию, ремонту и перезаправке модулей пожаротушения , предназначенных для хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов - работы по освидетельствованию, ремонту и перезаправке модулей пожаротушения , предназначенных для хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ- Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем