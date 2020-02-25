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    Главная / Торговый портал / Средства нелечебные прочие / Гель для фонофореза Явента для массажа с натуральным СО2-экстрактом лавра
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гель для фонофореза Явента для массажа с натуральным СО2-экстрактом лавра

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гель для фонофореза Явента для массажа с натуральным СО2-экстрактом лавра- Средства нелечебные прочие
    13
    Гель для фонофореза Явента для массажа с натуральным СО2-экстрактом лавра

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    Цена
    от 183
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    Поставщики
    • ООО "СЕРВИС ПАРТНЕРЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      200
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      200c НДС
    • ООО "КРИСТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      185
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      185
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Марка "Явента". Крем косметический с натуральным СО2-экстрактом лавра, гелеобразный для массажа.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      185c НДС
    • ООО "ЯВЕНТА ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      183
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      183
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      183c НДС

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