Фотобарабан Konica Minolta DR-312K/A7Y00RD черный 10000 страниц

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Konica Minolta DR-312K/A7Y00RD черный 10000 страниц- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства