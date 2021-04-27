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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) HP OfficeJet 252 Mobile All-in-One
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) HP OfficeJet 252 Mobile All-in-One

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) HP OfficeJet 252 Mobile All-in-One- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    7
    Многофункциональное устройство (МФУ) HP OfficeJet 252 Mobile All-in-One

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    Цена
    от 19250
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21808,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26170
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      26170c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ТОРГПРОФИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16313,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19250
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19250c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16313,55
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      19250
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19250c НДС

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