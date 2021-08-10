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    Главная / Торговый портал / Машины кухонные универсальные / Машина кухонная универсальная Торгмаш УКМ-П 380В 1.5КВТ 958х586х887ММ 155КГ насадка МП-01 просеиватель, насадка МР-рыхлитель, насадка-МИ-измельчитель ЛКИМ.101245.001 ТУ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина кухонная универсальная Торгмаш УКМ-П 380В 1.5КВТ 958х586х887ММ 155КГ насадка МП-01 просеиватель, насадка МР-рыхлитель, насадка-МИ-измельчитель ЛКИМ.101245.001 ТУ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина кухонная универсальная Торгмаш УКМ-П 380В 1.5КВТ 958х586х887ММ 155КГ насадка МП-01 просеиватель, насадка МР-рыхлитель, насадка-МИ-измельчитель ЛКИМ.101245.001 ТУ- Машины кухонные универсальные
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    Машина кухонная универсальная Торгмаш УКМ-П 380В 1.5КВТ 958х586х887ММ 155КГ насадка МП-01 просеиватель, насадка МР-рыхлитель, насадка-МИ-измельчитель ЛКИМ.101245.001 ТУ

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    Цена
    от 169642,8
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    Поставщики
    • ООО "ИНБИЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      273592,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      328311,07
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      328311,07c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      247059,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      296471,64
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Машина кухонная универсальная УКМ предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (навесной механизм), мясорубка ММ для приготовления мясного и рыбного фарша-производительностью 180-250кг/час., наружный диаметр-82мм, механизм для взбивания и перемешивания ВМ- бачёк на 25 литров из нерж.стали для взбивания кондитерских смесей, механизм МО -овощерезательно-протирочный для нарезания сырых овощей и шинковки капусты, нарезания вареных овощей, протирания вареных овощей, фруктов, творога 140-600кг/час.подставка П-01 для установки приводного механизма. ПМ приводной механизм, напряжение-380В, мощность электродвигателя 1,12/1,5кВт., насадка МП-01- просеиватель 230кг/час, насадка МР-рыхлитель для надрезания волокон порц.кусков мяса до 1500 порции/час, насадка-МИ-измельчитель -15кг/час, вес нетто l55кг, Упаковка деревянный ящик общим весом 21Зкг. ЛКИМ.101245.001 ТУ
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      296471,64c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      220000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      264000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      264000c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      240000c НДС
    • ООО "КИНДЛИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      189515,38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      227418,46
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      227418,46c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      176300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      211560
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      211560c НДС
    • ООО ТД "АЛАНТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      171376,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      205652
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      "Производительность: Мясорубка: 250 кг/ч При нарезании сырых овощей: Пластинки 10х12х12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч Брусочки сечением 10х10 мм (картофель): 350 кг/ч При нарезании вареных овощей: Соломка сечением 4,5х3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч Пластинки 10х12х12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч При протирании вареного картофеля: 400 кг/ч Механизм для взбивания и перемешивания: При замесе жидкого теста: 50 кг/ч При перемешивании фарша: 150 кг/ч Просеиватель: 230 кг/ч Рыхлитель: 1500 порций/ч Механизм для измельчения сухарей и специй: 15 кг/ч Объем дежи: 25 л Число сменных барабанов: 1 Количество рабочих дисков: 8 Наружный диаметр решеток: 82 мм Диаметр отверстий ножевых решеток: 5 и 9 мм Частота вращения: Приводной вал: 200 / 380 об/мин. Взбиватели вокруг собственной оси: 205 / 396 об/мин. Напряжение: 380 В Мощность электродвигателя: 1,12 / 1,5 кВт Потребляемая мощность: 1,5 / 2 кВт"
      Минимальная партия
      0
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      205652c НДС
    • ООО "ФИРМА АМИКОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      152630
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      183156
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      183156c НДС
    • ООО "АТРИУМ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177472
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      177472c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177472
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      177472c НДС
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177472
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      177472c НДС
    • ООО "ПОЛАИР-ТЕХНО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177472
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      177472c НДС
    • ООО "ТРЕЙД ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177472
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      177472c НДС
    • ООО "АВТОТЕХПОСТАВКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177472
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      177472c НДС
    • ООО "БАРКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150400
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177472
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      177472c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145979
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      175174,8
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      175174,8c НДС
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      141369
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      169642,8
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Свердловская область
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      169642,8c НДС

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