Характеристики

Машина кухонная универсальная УКМ предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (навесной механизм), мясорубка ММ для приготовления мясного и рыбного фарша-производительностью 180-250кг/час., наружный диаметр-82мм, механизм для взбивания и перемешивания ВМ- бачёк на 25 литров из нерж.стали для взбивания кондитерских смесей, механизм МО -овощерезательно-протирочный для нарезания сырых овощей и шинковки капусты, нарезания вареных овощей, протирания вареных овощей, фруктов, творога 140-600кг/час.подставка П-01 для установки приводного механизма. ПМ приводной механизм, напряжение-380В, мощность электродвигателя 1,12/1,5кВт., насадка МП-01- просеиватель 230кг/час, насадка МР-рыхлитель для надрезания волокон порц.кусков мяса до 1500 порции/час, насадка-МИ-измельчитель -15кг/час, вес нетто l55кг, Упаковка деревянный ящик общим весом 21Зкг. ЛКИМ.101245.001 ТУ