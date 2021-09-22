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    Главная / Торговый портал / Станки заточные металлообрабатывающие / Станок универсально-заточный ЗСВ-20 0.75кВт 2800ОБ/МИН 480х390х400ММ 200ММ 30КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок универсально-заточный ЗСВ-20 0.75кВт 2800ОБ/МИН 480х390х400ММ 200ММ 30КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок универсально-заточный ЗСВ-20 0.75кВт 2800ОБ/МИН 480х390х400ММ 200ММ 30КГ- Станки заточные металлообрабатывающие
    25
    Станок универсально-заточный ЗСВ-20 0.75кВт 2800ОБ/МИН 480х390х400ММ 200ММ 30КГ

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    Цена
    от 66100
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    • ООО "СЕВЕРГАЗСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      135000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      162000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Станок заточной ЗСВ-20
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      162000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      125000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      150000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      150000c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      125000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      150000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      150000c НДС
    • ООО "САМУР"
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      Цена без НДС, руб.
      121029,38
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      145235,26
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      144000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      144000c НДС
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
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      Цена без НДС, руб.
      116000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      139200
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      139200c НДС
    • ООО "РАЙС"
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      Цена без НДС, руб.
      95335
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      114402
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      114402c НДС
    • ООО ТД "БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      95000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      114000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      114000c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      95000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      114000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      114000c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      92000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      110400
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      110400c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      90000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      108000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      108000c НДС
    • ООО "СОФИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      90000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      90000c НДС
    • ООО "АРМАДА"
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      Цена без НДС, руб.
      65500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      78600
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      78600c НДС
    • АО "ГИГАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      56016,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      66100
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Шлифовальные круги Наружный диаметр 200 мм Внутренний диаметр 20мм Ширина 25 мм Максимальная окружная скорость 30 м/с Электродвигатель: мощность, кВт, В 0,75/380 Мощность двигателя вытяжки, кВт 0,12 Частота вращения, об./мин. 2800 Габаритные размеры 480х390х400 мм Масса станка, кг, не более 30
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      66100c НДС
    • ООО "НГК"
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      Цена без НДС, руб.
      5657
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6788,4
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
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      Минимальная партия
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      6788,4c НДС
    • ИП Семенов Рустам Османович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Производство металлообрабатывающих станков
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      Не указана
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Производство металлообрабатывающих станков
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    • ООО "ПСК"
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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
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      0
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    • ООО "РМК"
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      Ставка НДС, %
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      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
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      0
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    • ООО "ИНВЕСТСНАБ"
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      Ставка НДС, %
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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
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    • ООО "УНИКОРН ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
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    • ООО "ВХ"
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      Ставка НДС, %
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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
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      Минимальная партия
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    • ООО ТПК "ПРОМЫШЛЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
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      Минимальная партия
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      Спецификация
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