Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок универсально-заточный ЗСВ-20 0.75кВт 2800ОБ/МИН 480х390х400ММ 200ММ 30КГ- Станки заточные металлообрабатывающие
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Шлифовальные круги
Наружный диаметр 200 мм
Внутренний диаметр 20мм
Ширина 25 мм
Максимальная окружная скорость 30 м/с
Электродвигатель: мощность, кВт, В 0,75/380
Мощность двигателя вытяжки, кВт 0,12
Частота вращения, об./мин. 2800
Габаритные размеры 480х390х400 мм
Масса станка, кг, не более 30