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    Главная / Торговый портал / Изделия корзиночные и плетеные / Корзина пластиковая для мусора 14ЛИТР(ДМ³) черный ЗИП Альтернатива
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корзина пластиковая для мусора 14ЛИТР(ДМ³) черный ЗИП Альтернатива

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корзина пластиковая для мусора 14ЛИТР(ДМ³) черный ЗИП Альтернатива- Изделия корзиночные и плетеные
    2
    Корзина пластиковая для мусора 14ЛИТР(ДМ³) черный ЗИП Альтернатива

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 138,84
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО ТД "РУССКИЙ ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      117,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      138,84
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      138,84c НДС
    • ФИЛИППОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      117,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      138,84
      Спецификация
      Производство синтетического каучука в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      138,84c НДС

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