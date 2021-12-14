Электроприбор для отопления Комплект Теплолюкс ProfiMat160-10.0 1600ВТ 220В ТУ 3468-120-33006874-2012
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на основе двухжильного экранированного нагревательного кабеля, закрепленного на стеклосетке, 220В, 1.6кВт (удельная мощность 160Вт/м2), ширина мата 0.5м, длина установочного провода 2м, IPХ7, площадь обогрева 10м2, сопротивление 25-28.9Ом ТУ 3468-120-33006874-2012