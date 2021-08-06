Морозильник бытовой POZIS FVD-257 260Л замораживание и длительное хранение продуктов 74КГ -18 5156-135-07503307-2001 АО "ПОЗИС" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Морозильник бытовой POZIS FVD-257 260Л замораживание и длительное хранение продуктов 74КГ -18 5156-135-07503307-2001 АО "ПОЗИС" Россия- Морозильники бытовые
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