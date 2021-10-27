Набор реагентов ID LISS/Coombs д/анализатора иммуногематологич. д/опред. антигена 48 опр. №1 004014V
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ID LISS/Coombs д/анализатора иммуногематологич. д/опред. антигена 48 опр. №1 004014V- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
—
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Подробнее
Не указана
Похожие товары
Набор реагентов АСТ-УФ-Ново для анализатора биохимического для определения АсАт 500 опр. жидкая форма фл. №1 В-8081
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Азопирам-Комплект Комплект: амидопирин, раствор в изопропиловом спирте 90МЛ, анилин солянокислый, раствор в изопропиловом спирте 10МЛ, инструкция по применению 200МЛ РОО "Спбое" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов АСТ-Витал для анализатора биохимического для определения АсАт 100 определений фл. №1 В02.15
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов антитела к CD20 L26 мышиные моноклональные д/иммуногистохим. исследований 1МЛ №1 NCL-L-CD20-L26
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов АСТ-УФ-Ново жидкая форма для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови 500МЛ
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов АСТ-УФ-Ново для анализатора биохимического для определения АсАт комплект №1 100МЛ В-8080 жидкая форма
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов аллерген биотинилированный эпителия кошки д/опред. иммуноглоб кл. Е в биологических жидкостях 120 опр. е1-FL Др.Фооке-Ахтеррат Лаборатория ГмбХ Германия №1
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Alpha Naphthol д/опред. альфа-наптола д/анализатора 30 опр. В1010-42А Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США №1
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов аллерген мяса курицы д/опред. иммуноглобулина класса Е 120 опр. BIOTIN/AG-F83 Др.Фооке-Ахтеррат Лаборатория ГмбХ Германия фл. №1
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов АЛТ-4-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови, анализаторы, для применения in vitro 1 мл - 500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 - 500мл, Реагент 2 - 2 фл., Реагент 3 - 50 мл 001.034 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13963 ТУ 9398-060-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000963 187380 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Ацетоин 100 определений 10003369 ФСЗ 2010/07333 от 30.07.2010 Эрба Лахема с.р.о. Чехия
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза-ДиаС д/опред. АсАт 540 опр. №1 170МЛ D10260021