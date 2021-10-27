Набор реагентов альбумин Системный реагент для анализатора ERBA 1760 опр. 10х44МЛ XSYS0001 №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Architect Ферритин реагент для анализатора Architect i/AxSYM для определения ферритина 500 опр. 8МЛ 7K5935 ФСЗ 2011/10303 от 27.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альфа-амилаза (CNPG3) для определения альфа-амилазы в крови и моче 6х50МЛ 12028 ФСЗ 2010/08794 от 29.12.2010 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альбумин- UTS д/анализатора биохимич. д/опред. альбумина 100 определений АЛБ-017-100 ООО "ЭЙЛИТОН" Россия флакон №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Альбумин-Ново для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым 2х100МЛ 8025 Реагенты диагностические от 774,4 ₽ В корзину

Набор реагентов Антитела к Виментину Вентана Медикал Системс для анализатора Ventana 50 опр. ФСЗ 2009/05437 от 03.02.2016 США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Антитела к глиадину, cкрининг для анализатора Alegria для определения антител к глиадину 24 опр. 416-2340S-24 ФСЗ 2012/11770 от 20.03.2012 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ANCA-screen для анализатора Alegria для определения антинейтрофильных антител 24 опр. 416-3890-24 Оргентек Диагностика ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АмплиСенс Аскаридозы-FL для выявления ДНК Ascaris spp. методом ПЦР 55 опр. RG,iQ,Mx,Dt,FEP ФСР 2012/13912 от 25.09.2012 ТУ 9398-197-01897593-2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Amylase-EPS для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 150 тестов флакон №1 21534 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-УФ-Ново жидкая форма для анализатора биохимического для определения АлАт 100МЛ B-8078 РЗН 2017/6210 от 07.09.2017 ТУ 9398-574-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину