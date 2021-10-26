Тест-полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне Алкотест-Фактор М

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне Алкотест-Фактор М- Реагенты диагностические