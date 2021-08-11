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    Главная / Торговый портал / Обувь различная специальная / Ботинки защитные с высокими берцами "Тактика" 611653С для пониженных температур, для защиты от механических воздействий 43 ООО Паритет Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки защитные с высокими берцами "Тактика" 611653С для пониженных температур, для защиты от механических воздействий 43 ООО Паритет Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные с высокими берцами "Тактика" 611653С для пониженных температур, для защиты от механических воздействий 43 ООО Паритет Россия- Обувь различная специальная
    185
    Ботинки защитные с высокими берцами "Тактика" 611653С для пониженных температур, для защиты от механических воздействий 43 ООО Паритет Россия

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    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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