Сапоги морозостойкие "Арктика" 711663С для пониженных температур (-70°С) для защиты от механических воздействий 43 ООО "Паритет"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги морозостойкие "Арктика" 711663С для пониженных температур (-70°С) для защиты от механических воздействий 43 ООО "Паритет"- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки