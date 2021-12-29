Машина формовочная прессовая 271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2, 1,5(0,15) кН (тс) 80 опок/час 150 мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота 1520мм. Масса 1060кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина формовочная прессовая 271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2, 1,5(0,15) кН (тс) 80 опок/час 150 мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота 1520мм. Масса 1060кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)- Машины литейные формовочные встряхивающие