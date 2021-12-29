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    Главная / Торговый портал / Машины литейные формовочные встряхивающие / Машина формовочная прессовая 91271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2 1,5 (0,15) кН (тс) 90 опок/час 150мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (Тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота1520мм., масса 1290кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина формовочная прессовая 91271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2 1,5 (0,15) кН (тс) 90 опок/час 150мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (Тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота1520мм., масса 1290кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина формовочная прессовая 91271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2 1,5 (0,15) кН (тс) 90 опок/час 150мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (Тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота1520мм., масса 1290кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)- Машины литейные формовочные встряхивающие
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    Машина формовочная прессовая 91271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2 1,5 (0,15) кН (тс) 90 опок/час 150мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (Тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота1520мм., масса 1290кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)

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      Спецификация
      Производство конвертеров, ковшей, изложниц и литейных машин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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