Главная / Торговый портал / Машины литейные формовочные встряхивающие / Машина формовочная прессовая 91271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2 1,5 (0,15) кН (тс) 90 опок/час 150мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (Тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота1520мм., масса 1290кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)
Машина формовочная прессовая 91271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2 1,5 (0,15) кН (тс) 90 опок/час 150мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (Тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота1520мм., масса 1290кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина формовочная прессовая 91271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2 1,5 (0,15) кН (тс) 90 опок/час 150мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (Тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота1520мм., масса 1290кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)- Машины литейные формовочные встряхивающие
31
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Производство конвертеров, ковшей, изложниц и литейных машин
Характеристики
—
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Подробнее
Не указана
Похожие товары
Машина пресс вулканизационный АПВМ-904/40-400-400-3 для изготовления резинотехнических изделий 400х400ММ 5.5-42ТС +250ГРАД ЦЕЛЬС 13.8КВТ 720х1070х1620ММ 930КГ 3 плиты, максимальное расстояние между плитами 120ММ
Машины литейные формовочные встряхивающие
от 1512000₽
В корзину
Машина формовочная прессовая 91271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2 1,5 (0,15) кН (тс) 90 опок/час 150мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (Тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота1520мм., масса 1290кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)
Машины литейные формовочные встряхивающие
Не указана
В корзину
Машина формовочная прессовая 271 длина 500мм., ширина 400мм., высота 200/200мм 6 кгс/см2, 1,5(0,15) кН (тс) 80 опок/час 150 мм при 0,6МПа (кгс/см2) 62,5 (6,25) кН (тс) не менее 30мм длина 1000мм., ширина 940мм., высота 1520мм. Масса 1060кг ПАО "СИБЛИТМАШ" Российская Федерация (РФ, Россия)
Машины литейные формовочные встряхивающие
Не указана
В корзину
Агрегат непрерывного вакуумирования Блок вакуумирования ГРСИ.306586.002 для вакуумирования емкостей и магистралей объемом до 1,2 м3 до остаточного давления 3,7·10-2 мм рт. ст АО "НИИ "ГЕРМЕС" Россия