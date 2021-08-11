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    Главная / Торговый портал / Материалы клейкие перевязочные / Лейкопластырь 2x500СМ АО Верофарм Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лейкопластырь 2x500СМ АО Верофарм Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лейкопластырь 2x500СМ АО Верофарм Россия- Материалы клейкие перевязочные
    18
    Лейкопластырь 2x500СМ АО Верофарм Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 22
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    Поставщики
    • ООО "АВЕРС-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      60c НДС
    • ООО "АВЕРС-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      60c НДС
    • ООО "АВЕРС-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      60
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      60c НДС
    • ООО "ЭВМ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      45
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      45
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      45c НДС
    • ООО "ГЕРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36,03
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      39,64
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Лейкопластырь Верофарм фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 2см*500см №1 Верофарм, Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      39,64c НДС
    • ООО "ФАРМАТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36,03
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      39,64
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Лейкопластырь Верофарм фиксир. нестер. на тканевой основе рулон 2см*500см №1 Верофарм, Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39,64c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32,76
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      36,04
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36,04c НДС
    • ООО "Квант-Сочи"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      26
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Верофарм, Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      26c НДС
    • ЗАО "ВИТАЛФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      22
      Спецификация
      Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      339
      Регионы поставки
      Подробнее
      22c НДС

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