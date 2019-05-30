Станок токарно-винторезный с ЧПУ горизонтальной компоновки с направляющими качения Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 1000 мм СА750С10Ф3К ОАО "САСТА" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок токарно-винторезный с ЧПУ горизонтальной компоновки с направляющими качения Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 1000 мм СА750С10Ф3К ОАО "САСТА" Россия- Станки токарные металлорежущие без числового программного управления