Станок токарно-винторезный с оперативной системой управления с направляющими качения Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 1000 мм СА1000С10Ф2К ОАО "САСТА" Россия

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