Станок токарно-винторезный настольный универсальный ТВ-7М для механической обработки изделий из металлов, древесины и пластмасс
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
от 393750₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 4000 мм СА750С40Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 4000 мм СА750С40Ф4К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 5000 мм СА750С50Ф4К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 1000 мм СА750С10Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 5000 мм СА750С50Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 800 мм; Диаметр обработки над суппортом - 450 мм РМЦ - 1000 мм СА750С10Ф4К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 560 мм; Диаметр обработки над суппортом - 320 мм РМЦ - 3000 м СА600С30Ф4 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 560 мм; Диаметр обработки над суппортом - 320 мм РМЦ - 1000 мм СА600С10Ф3 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 500 мм; Диаметр обработки над суппортом - 290 мм РМЦ - 1000 мм СА500С10Ф2К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 500 мм; Диаметр обработки над суппортом - 290 мм РМЦ - 1500 мм СА500С 1500 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 500 мм; Диаметр обработки над суппортом - 290 мм РМЦ - 3000 мм СА500С 3000 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана