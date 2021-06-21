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    Главная / Торговый портал / Фильтры жидкостные емкостные / Фильтр жидкостный однослойный Astral Praga 1400ММ 61М3/Ч 40 м³/ч/м² 2.5БАР 1650+450КГ ручной клапан для стравливания воздуха и воды, загрузочное отверстие для песка и манометр Poltank S.A. Испания
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр жидкостный однослойный Astral Praga 1400ММ 61М3/Ч 40 м³/ч/м² 2.5БАР 1650+450КГ ручной клапан для стравливания воздуха и воды, загрузочное отверстие для песка и манометр Poltank S.A. Испания

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр жидкостный однослойный Astral Praga 1400ММ 61М3/Ч 40 м³/ч/м² 2.5БАР 1650+450КГ ручной клапан для стравливания воздуха и воды, загрузочное отверстие для песка и манометр Poltank S.A. Испания- Фильтры жидкостные емкостные
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    Фильтр жидкостный однослойный Astral Praga 1400ММ 61М3/Ч 40 м³/ч/м² 2.5БАР 1650+450КГ ручной клапан для стравливания воздуха и воды, загрузочное отверстие для песка и манометр Poltank S.A. Испания

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    Цена
    от 482300
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    Поставщики
    • ООО "РАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      482300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      482300
      Спецификация
      Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования
      Характеристики
      Однослойный фильтр, материал корпуса стекловолокно (шпульная навивка). Диаметр фильтра 1400 мм, диаметр крышки 400 мм. Производительность 61 м3/ч, скорость фильтрации 40 м3/ч/м2 Площадь фильтрации: 1,54 м2 Максимальное рабочее давление до 2,5 бар.Масса засыпки: 1650 кг+450 кг Поставляется с ручным клапаном для стравливания воздуха и воды, загрузочным отверстием для песка и манометром.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      482300c НДС
    • ООО "Компания Фаберстрой"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      482300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      482300
      Спецификация
      Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      482300c НДС

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