Бумага для копировально-множительной техники Canon Black Label Extra А3 80Г/М² 162ПРОЦ 500ЛИСТ белая

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Canon Black Label Extra А3 80Г/М² 162ПРОЦ 500ЛИСТ белая- Бумага для аппаратов и приборов