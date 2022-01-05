Характеристики

Универсальная бумага формата А4 с устойчивыми рабочими характеристиками и высокой степенью надежности при копировании и печати свыше 30 страниц в минуту. Бумага сертифицирована по международным стандартам ISO 9706-2000 (рекомендована для архивного хранения) и произведена без использования элементарного хлора (ECF) при отбеливании. Максимальное качество печати гарантировано на оборудовании Canon, однако бумага рекомендована для работы на аппаратах любого производителя. Рекомендована ведущими производителями офисной техники.