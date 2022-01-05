Спецификация
Торговля оптовая бумагой и картоном
Характеристики
Универсальная бумага формата А4 с устойчивыми рабочими характеристиками и высокой степенью надежности
при копировании и печати свыше 30 страниц в минуту.
Бумага сертифицирована по международным стандартам ISO 9706-2000 (рекомендована для архивного хранения) и
произведена без использования элементарного хлора (ECF) при отбеливании.
Максимальное качество печати гарантировано на оборудовании Canon, однако бумага рекомендована
для работы на аппаратах любого производителя.
Рекомендована ведущими производителями офисной техники.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область