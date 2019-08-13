Рамка багетная №4 А4 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами, паспорту фактурное С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления белая 1899

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка багетная №4 А4 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами, паспорту фактурное С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления белая 1899- Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева