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    Главная / Торговый портал / Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева / Рамка багетная №4 А4 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами, паспорту фактурное С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления белая 1899
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Рамка багетная №4 А4 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами, паспорту фактурное С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления белая 1899

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка багетная №4 А4 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами, паспорту фактурное С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления белая 1899- Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева
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    Рамка багетная №4 А4 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами, паспорту фактурное С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления белая 1899

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    Цена
    от 220
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТОМСКАЯ РЕКЛАМА"
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      Цена без НДС, руб.
      220
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      220
      Спецификация
      Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      220c НДС

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