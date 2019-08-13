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    Главная / Торговый портал / Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева / Рамка багетная А3 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления серебро 090
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Рамка багетная А3 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления серебро 090

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка багетная А3 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления серебро 090- Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева
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    Рамка багетная А3 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления серебро 090

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    Цена
    от 250
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
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      Цена без НДС, руб.
      250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      250
      Спецификация
      Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      250c НДС

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