Рамка багетная А3 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления серебро 090

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка багетная А3 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления серебро 090- Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева