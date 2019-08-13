Доска гладильная Ника Валенсия 123х45СМ металлическая, Плавно регулируемая высота до 1 м, Полка для белья
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1840₽
Вешалка для одежды костюмная массив бука 1080х480х350ММ Россия В22 Н
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Мочалка банная губка люфа 150х100ММ пленка 6097
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 42,97₽
Колода для рубки мяса Дарбо железный обруч (низ,верх) 670(700)х1000ММ ИД4603
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Мочалка банная люфа коробочка 1097 ООО "Петер Пак"
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 38,3₽
Вешалка для одежды выдвижная ШХ-350 никель 350ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Черенок для щетки усиленный с резьбой металл 120СМ
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 70,5₽
Доска гладильная НИКА HAUSHALT "Bruna fashion" металл, высота 0.9М, электророзетка и электроудлинитель 2.2М
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Мочалка банная губка Challet Мираж пакет 8102
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Вешалка для мыла и мочалок осина 200х260х460ММ ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Рамка багетная 700х900ММ пластик ширина 8ММ серебро
Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева
Не указана
Мочалка банная мини люфа коробочка ООО "Петер Пак"
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 50,4₽