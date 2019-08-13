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    Главная / Торговый портал / Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева / Рамка багетная №3 А4 пластик, защитное стекло, с использованием фурнитуры для крепления синяя 086
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Рамка багетная №3 А4 пластик, защитное стекло, с использованием фурнитуры для крепления синяя 086

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка багетная №3 А4 пластик, защитное стекло, с использованием фурнитуры для крепления синяя 086- Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева
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    Рамка багетная №3 А4 пластик, защитное стекло, с использованием фурнитуры для крепления синяя 086

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    Цена
    от 150
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    Единица измерения:
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    Поставщики
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      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС

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