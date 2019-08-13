Рамка багетная №3 А4 пластик, защитное стекло, с использованием фурнитуры для крепления синяя 086

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка багетная №3 А4 пластик, защитное стекло, с использованием фурнитуры для крепления синяя 086- Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева