Рамка багетная №5 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами, паспорту фактурное С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления, слипа деревянного и подрамника. коричневая 1881

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рамка багетная №5 алюминий ажурный, с окрашенными фрагментами, паспорту фактурное С использованием антибликового стекла и фурнитуры для крепления, слипа деревянного и подрамника. коричневая 1881- Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов из дерева