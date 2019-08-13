Черенок для щетки усиленный с резьбой металл 120СМ
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 70,5₽
Тапочки одноразовые с логотипом 38
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Брикеты топливные опил твердолиственных пород дерева (дуб,бук,граб) (топливо для любых типов твердотопливных котлов,бань,саун)
Брикеты топливные из отходов деревопереработки
Не указана
Вешалка настенная для полотенец хром 4 крючка Geesa Standard Hotel 5281
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 3800₽
Решетка для пола осина 800х400мм ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Вешалка настенная 3 крючка металл окрашенный Синий бриллиант код 522095
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 2100₽
Колода разрубочная 514х514х700ММ дерево/сталь КР-500/700
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 22672₽
Брикеты топливные RUF 10.5КГ Россия
Брикеты топливные из отходов деревопереработки
Не указана
Сушилка напольная Nika СБП1/С металлическая 1810x540x1080ММ 15КГ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Вешалка для одежды 460ММ арт.-вт-12, цвет-черный
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 41₽
Вешалка для веников потолочная осина 500х300х175ММ ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Доска гладильная Nika 122.5х38СМ 0.9М металл, дерево, хлопок с гладильным рукавом и подставкой для утюга 7.8КГ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 4100₽