Обувь валяная специальная мужская на резиновом ходу натуральная шерсть резина от пониженных температур для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясах ТР ТС 019/2011 ТУ 8167-002-05251923-2014
Обувь валяная
Не указана
Валенки на резиновой подошве натуральная шерсть
Обувь валяная
от 1263₽
Валенки крашенные "Арктика" для защиты ног от пониженных температур (климатические регионы (пояса) (II), II (III), IБ (IV), IA (особый) натуральная овечья шерсть ОАО "Кукморский валяльно-войлочный комбинат"
Обувь валяная
Не указана
Валенки 22(35) по 35(48) -40 С РП, 100% грубая шерсть серые ТР ТС 019/2011 ТУ 867-004-05269770-2016
Обувь валяная
от 890₽
Валенки (арт. 34н) 5131
Обувь валяная
от 890₽
Валенки на резиновой подошве "Арктика" 100 % натуральная овечья шерсть ОАО "Кукморский валяльно-войлочный комбинат"
Обувь валяная
от 1428₽
Валенки на резиновой подошве 35-46 100 % натуральная овечья шерсть натуральный серый
Обувь валяная
Не указана
Валенки на резиновой подошве привулканизированная горячим способом подошва предохраняет валенки от намокания шерсть, резина серый ТУ 17 РСФСР-0302312-002-90
Обувь валяная
от 1050₽
Валенки обрезиненные 100 % натуральная овечья шерсть резина маслобензостойкая ОО02718 ГОСТ 18724-88
Обувь валяная
от 1350₽
Валенки специальные для защиты от пониженных температур шерсть овечья серые ООО "ЯРОСЛАВСКАЯ ФАБРИКА ВАЛЯНОЙ ОБУВИ"
Обувь валяная
Не указана
Обувь валяная специальная мужская Галоши шерсть 100%, цвет серый, защитные свойства З, Ми, Тн
Обувь валяная
от 1348,74₽
Валенки обрезиненные размер: 25-33 100 % валяная шерсть ГОСТ 18724-88
Обувь валяная
от 960₽