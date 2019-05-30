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    Главная / Торговый портал / Станки токарные металлорежущие без числового программного управления / Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 550 мм; Диаметр обработки над суппортом - 340 мм РМЦ - 3000 мм СА600С 3000 ОАО "САСТА" Россия
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    Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 550 мм; Диаметр обработки над суппортом - 340 мм РМЦ - 3000 мм СА600С 3000 ОАО "САСТА" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 550 мм; Диаметр обработки над суппортом - 340 мм РМЦ - 3000 мм СА600С 3000 ОАО "САСТА" Россия- Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
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    Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 550 мм; Диаметр обработки над суппортом - 340 мм РМЦ - 3000 мм СА600С 3000 ОАО "САСТА" Россия

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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
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