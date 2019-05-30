Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 560 мм; Диаметр обработки над суппортом - 320 мм РМЦ - 1500 м СА600С15Ф4 ОАО "САСТА" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 560 мм; Диаметр обработки над суппортом - 320 мм РМЦ - 1500 м СА600С15Ф4 ОАО "САСТА" Россия- Станки токарные металлорежущие без числового программного управления