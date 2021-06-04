Фотобарабан Друм 013R00603 для Xerox DC 250 Xerographic module (70000) color

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Друм 013R00603 для Xerox DC 250 Xerographic module (70000) color- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства