Бумага для контрольно-кассовых машин (ролик для касс и калькуляторов) ProMega 80мм 12ММ 40шт/упак из термобумаги

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для контрольно-кассовых машин (ролик для касс и калькуляторов) ProMega 80мм 12ММ 40шт/упак из термобумаги- Бумага для аппаратов и приборов