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    Главная / Торговый портал / Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды / Машина стиральная LG F1081TD фронтальная 8КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина стиральная LG F1081TD фронтальная 8КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина стиральная LG F1081TD фронтальная 8КГ- Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
    8
    Машина стиральная LG F1081TD фронтальная 8КГ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 21036
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35841
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      43009,2
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      43009,2c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30373,72
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      35841
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35841c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22715
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      27258
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      27258c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      26500
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      26500c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25680
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25680c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22680
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22680c НДС
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17530
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21036
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21036c НДС

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