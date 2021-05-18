Пылесос промышленный (строительный) Karcher WD5 Premium 1100ВТ 220-240В 25Л 35ММ 418х382х652ММ 8.721КГ желтый для сухой и влажной уборки
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пылесос промышленный (строительный) Karcher WD5 Premium 1100ВТ 220-240В 25Л 35ММ 418х382х652ММ 8.721КГ желтый для сухой и влажной уборки- Пылесосы бытовые
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