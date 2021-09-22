Стол письменный для персонала эргономичный MON_Монолит КМ62 металл ЛДСП 1400х900х750ММ дуб

Секция стола для переговоров центральная Кредо ЦС-001 20.003 1440х300х750ММ ЛДСП Эггер Древесина шорвуд/Сосна гавана черная
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 24900₽
Секция стола для переговоров прямая Кредо ПС-001 20.001 1440х900х750ММ ЛДСП Эггер Древесина шорвуд/Сосна гавана черная
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 39600₽
Секция стола конференц окончание Фокус директор ФОК 103440 1400х500х760ММ ДСП венге
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 16927,4₽
Брифинг-приставка универсальная Tango CП9-7 1100х840х700ММ ДCП орех
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 8400₽
Брифинг-приставка Вектор-люкс 1200х800х770ММ ДСП орех темный
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 9889₽
Брифинг-приставка Серия Raut 1200х800х750ММ ЛДCП Дуб Девон с крашеным рамочным фрезерованным профилем из МДФ арт. RB 128
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 14641,44₽
Брифинг-приставка (венге,бук,орех) размер на выбор
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 1100₽
Брифинг-приставка Премьер 1200х800х760ММ ЛДCП венге ПР 0426
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 23300₽
Брифинг-приставка ФЕЛИКС в комплекте крепления бриф-приставки к столешнице стола из ЛДС 2ШТ 780х730х750ММ ЛДCП 25ММ орех Кромка ABS производства REHAU
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Не указана
Брифинг-приставка к столам Сатурн-Д 1200x750x764ММ яблоня 484691
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 7215,82₽
Брифинг-приставка Delta System 718х8001200ММ орех
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 8100₽
Брифинг-приставка Bristol 1200х700х730ММ ЛДСП/МДФ орех
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
от 12131₽