Мотор узла Q7400-60001

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотор узла Q7400-60001- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства