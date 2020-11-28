Фоторецептор 108R00972 для XEROX Phaser 6700 пурпурный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фоторецептор 108R00972 для XEROX Phaser 6700 пурпурный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства