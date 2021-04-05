Блок формирования изображения 108R00861 Xerox Phaser 7500

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок формирования изображения 108R00861 Xerox Phaser 7500- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства