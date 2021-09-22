Характеристики

Компьютерный стол «Эко» изготовлен из ламинированной деревоплиты (ЛДСП) с водоотталкивающими и термоустойчивыми свойствами. Выполнен в цвете бук. Кромки из ударопрочного ПВХ защищают от механических повреждений. Изображения товаров на сайте не могут гарантировать точную цветопередачу.