Характеристики

Максимальная нагрузка 100 кг Подлокотники есть Материал каркаса пластик Материал подлокотников пластик Наполнитель есть Материал наполнителя поролон Особенности механизм качания Тип механизма качания синхронный, угол между сиденьем и спинкой при качании не изменяется Регулировка высоты сиденья, жесткости качания Наличие газлифта есть Габариты Высота кресла от 93 до 105 см Глубина сиденья 44 см Ширина сиденья 50 см Вес 12 кг