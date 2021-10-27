Набор реагентов Фемофлор Скрин для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени контроль качества взятия биоматериала (КВМ) - маркер достаточного количества эпителиальных клеток Ту 9398-031-46482062-2016

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Фемофлор Скрин для скринингового исследования микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР в режиме реального времени контроль качества взятия биоматериала (КВМ) - маркер достаточного количества эпителиальных клеток Ту 9398-031-46482062-2016- Реагенты диагностические