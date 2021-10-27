Набор реагентов для выявления вируса папилломы методом ПЦР КВАНТ 21 смеси для амплификации, специфичные для вируса папилломы человека (HPV 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), и смесь для амплификации геномной ДНК человека, предназначенную для контроля взятия клинического материала, запечатанные парафином - 24 стрипа по 8 пробирок (по 20 мкл в каждой) - растворTaq- полимеразы MAX - 4 пробирки (по 500 мкл в каждой) - минеральное масло - 4 пробирки (по 1,0 мл в каждой) -положительный контрольный образец HPV квант-21 - 1 пробирка (150 мкл) 9398-032-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для выявления вируса папилломы методом ПЦР КВАНТ 21 смеси для амплификации, специфичные для вируса папилломы человека (HPV 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), и смесь для амплификации геномной ДНК человека, предназначенную для контроля взятия клинического материала, запечатанные парафином - 24 стрипа по 8 пробирок (по 20 мкл в каждой) - растворTaq- полимеразы MAX - 4 пробирки (по 500 мкл в каждой) - минеральное масло - 4 пробирки (по 1,0 мл в каждой) -положительный контрольный образец HPV квант-21 - 1 пробирка (150 мкл) 9398-032-46482062-2009 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические