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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах / Корпус для компьютера Zalman ZM-T3 черный mATX без БП (1x92mm,USB2.0 + USB3.0, Audio)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Корпус для компьютера Zalman ZM-T3 черный mATX без БП (1x92mm,USB2.0 + USB3.0, Audio)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Корпус для компьютера Zalman ZM-T3 черный mATX без БП (1x92mm,USB2.0 + USB3.0, Audio)- Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах
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    Корпус для компьютера Zalman ZM-T3 черный mATX без БП (1x92mm,USB2.0 + USB3.0, Audio)

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    Цена
    от 1692,56
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      Цена без НДС, руб.
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2100c НДС
    • ООО "РОСС"
      Все товары
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      2094
      Спецификация
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      1692,55
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      2031,07
      Спецификация
      Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      4000
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      2031,07c НДС
    • ООО "ИНТЕРПРИНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      1690
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2028
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      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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      2028c НДС
    • ООО "ВИЗАВИ"
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      Цена без НДС, руб.
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      1989,6
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    • ООО "ИНФРА"
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      0
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      1963,85c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      1692,56
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1692,56
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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    • ООО "АЛМИНА"
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      Спецификация
      Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
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      Не указана
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      Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
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      Спецификация
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