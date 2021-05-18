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    Главная / Торговый портал / Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки / Баббит Б-83 Прв КР3 чушка ГОСТ 1320-74
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Баббит Б-83 Прв КР3 чушка ГОСТ 1320-74

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Баббит Б-83 Прв КР3 чушка ГОСТ 1320-74- Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
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    Баббит Б-83 Прв КР3 чушка ГОСТ 1320-74

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    Цена
    от 1855
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "АЙРОН ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2118,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2500
      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Баббит Прв КР3 Б-83 Гост1320-74
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2500c НДС
    • ЗАО "ТехПромРесурс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1572,03
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1855
      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1855c НДС

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