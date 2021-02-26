Спецификация
Торговля оптовая бумагой и картоном
Характеристики
Ультрабелая бумага формата А4 отличного качества для копирования и печати с высоким разрешением. Высокая степень непрозрачности устраняет просвечивание изображения при двусторонней печати или копировании. Одинаковое качество поверхности обеих сторон допускает двустороннюю печать. Бумага сертифицирована по международным стандартамISO-9002 (качества), ISO-14001, 9001 (экология), ISO-9706 (архивное хранение). Проходит дополнительный контроль качества со стороны компании Canon и обладает оптимальными свойствами для печати/копирования при работе на оборудовании со скоростью 50 страниц в минуту и выше. Максимальное качество печати гарантировано на оборудовании Canon. Бумага рекомендована для работы на аппаратах любого производителя.
Рекомендована ведущими производителями офисной техники.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область