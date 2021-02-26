Характеристики

Ультрабелая бумага формата А4 отличного качества для копирования и печати с высоким разрешением. Высокая степень непрозрачности устраняет просвечивание изображения при двусторонней печати или копировании. Одинаковое качество поверхности обеих сторон допускает двустороннюю печать. Бумага сертифицирована по международным стандартамISO-9002 (качества), ISO-14001, 9001 (экология), ISO-9706 (архивное хранение). Проходит дополнительный контроль качества со стороны компании Canon и обладает оптимальными свойствами для печати/копирования при работе на оборудовании со скоростью 50 страниц в минуту и выше. Максимальное качество печати гарантировано на оборудовании Canon. Бумага рекомендована для работы на аппаратах любого производителя. Рекомендована ведущими производителями офисной техники.