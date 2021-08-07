Характеристики

103423, комплект 100 штук (50 пар), чехлы для обуви, размер 39×15 см, 100% ПНД, упаковка 50 пар (100 штук ) в комплекте. Размер — 15×39 см. Гладкие. Цвет — синий. Материал — 100% полиэтилен низкого давления (ПНД). Тип сырья — первичное. Плотность — 17 мкм (прочнее чем ПВД 20 мкм). Производитель — Россия Транспортная упаковка: 4000 пар 8 кг, 60*40*20, 0,048 м3 Бахилы Эконом № 50 – одни из самых распространённых и популярных изделий медицинского назначения, повсеместно использующихся в различных учреждениях: от медицинских центров до салонов красоты, от детских садов до лабораторий.