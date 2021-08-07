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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки / Бахилы высокие на завязках ПЭ 25Г/М2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бахилы высокие на завязках ПЭ 25Г/М2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бахилы высокие на завязках ПЭ 25Г/М2- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
    Товары первой необходимости
    42
    Бахилы высокие на завязках ПЭ 25Г/М2

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    Поставщики
    • СУРКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      25000
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25000c НДС
    • ЗАО "МАКС-ФАРМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3384,54
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3723
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Бахилы
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3723c НДС
    • ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      350
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      № 100 (в 1 упак-100 шт=50пар)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      350c НДС
    • ООО "АПТЕКА 36,6"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      350
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      № 100 (в 1 упак-100 шт=50пар)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      350c НДС
    • ООО "ПРОФЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      350
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      № 100 (в 1 упак-100 шт=50пар)
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      350c НДС
    • ООО "БПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      281,51
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      281,51
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      281,51c НДС
    • ООО "Вальта-2"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      181,81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      200
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      БАХИЛЫ О/Р ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ 50ПАР
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      200c НДС
    • МУП "Оптика"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      200
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Коми
      Подробнее
      200c НДС
    • ООО "СЕРВИС ПАРТНЕРЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      181,81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      200
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      БАХИЛЫ О/Р ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ 50ПАР
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      200c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      174c НДС
    • Индивидуальный предприниматель БАБУШКИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      160
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      160
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      160c НДС
    • ООО "Панацея"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      1 упак-100 шт=50пар
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • ООО "ЭВМ-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      150
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      150c НДС
    • ООО "ЭМВИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      134,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      147,95
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      БАХИЛЫ О/Р ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ 50ПАР
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      147,95c НДС
    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      118,22
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      118,22
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      118,22c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      105
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      115,5
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      БАХИЛЫ О/Р ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ 50ПАР
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      115,5c НДС
    • ООО "МАДЖЕНТА СТИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      91,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      110
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      110c НДС
    • Индивидуальный предприниамтель ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      110
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      110
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      103423, комплект 100 штук (50 пар), чехлы для обуви, размер 39×15 см, 100% ПНД, упаковка 50 пар (100 штук ) в комплекте. Размер — 15×39 см. Гладкие. Цвет — синий. Материал — 100% полиэтилен низкого давления (ПНД). Тип сырья — первичное. Плотность — 17 мкм (прочнее чем ПВД 20 мкм). Производитель — Россия Транспортная упаковка: 4000 пар 8 кг, 60*40*20, 0,048 м3 Бахилы Эконом № 50 – одни из самых распространённых и популярных изделий медицинского назначения, повсеместно использующихся в различных учреждениях: от медицинских центров до салонов красоты, от детских садов до лабораторий.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      110c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      92,50
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      101,76
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      101,76c НДС
    • ГП НО "НОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      91,81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      101
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      101c НДС
    • ООО "ЮСАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      100
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      цвет синий
      Минимальная партия
      10000
      Регионы поставки
      Подробнее
      100c НДС
    • ФКУ ИК-12 УФСИН РОССИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      81,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      98
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      98c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      77
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      77
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      77c НДС
    • ООО "СВАМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      75
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      120000
      Регионы поставки
      Подробнее
      75c НДС
    • ООО "ИНТЕРПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      55,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      67
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      67c НДС
    • ООО "СТАТУС-СТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      66
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      66
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Бахилы полиэтиленовые одноразовые, 50 пар в упаковке
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ставропольский край
      Подробнее
      66c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКОНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      60c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43,73
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52,48
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      52,48c НДС
    • ООО "Стройторг-Север""
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      31,3
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Коми
      Подробнее
      31,3c НДС
    • ООО "ЭКСКЛЮЗИВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21,6
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      21,6
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21,6c НДС
    • ФКУ КП-3 УФСИН РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11c НДС
    • ООО "БЛАГОДАТЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9c НДС
    • ООО "НОРДФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      нетекстурированные, изготовлены из полиэтилена низкого давления с приваренной резинкой по всей длине. Размер: длина 40 см, высота 15 см. Вес пары бахил4 гр., толщина35 мкм. производство Российской Федерации
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,54
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5c НДС
    • ЗАО "МЕГАДЕНТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,54
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5c НДС
    • ООО "АТОМ-НК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,54
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      5
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5c НДС
    • ООО "ФК "Дельта"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4,5
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      БАХИЛЫ НИЗКИЕ Д/ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПАРА (В ИНДИВИД. УПАКОВКЕ)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,5c НДС
    • ООО "ФАРМАЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      полэтиленовые на резинках, 1 пара
      Минимальная партия
      10000000
      Регионы поставки
      Республика Коми
      Подробнее
      4c НДС
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3,8
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3,8
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Бахилы одноразовые нетканные, плотность 42
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,8c НДС
    • МУП "ЦРА № 350" Г. УФА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,3
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      пар
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,3c НДС
    • ООО "ДЕЗФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,86
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,15
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,15c НДС
    • ООО "ПОЛИМЕДСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,86
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3,15
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3,15c НДС
    • Климова Наталия Николаевна
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,9
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,9
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Бахилы полиэтиленовые одноразовые особопрочные
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      2,9c НДС
    • ООО "МЕД И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,37
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2,8
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,8c НДС
    • ООО "РАЗВИТИЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,45
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2,7
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан
      Подробнее
      2,7c НДС
    • ООО "ФАРМСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,55
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      2,55
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,55c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,09
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2,3
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,3c НДС
    • ООО "ТехкомПоставка"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,63
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,96
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,96c НДС
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,63
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,96
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,96c НДС
    • ООО "КОМПСТАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1,82
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      140000000
      Регионы поставки
      Амурская область, Красноярский край, Томская область, Ленинградская область, Московская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Тюменская область, Камчатский край, Хабаровский край, Иркутская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Алтайский край, Республика Алтай
      Подробнее
      1,82c НДС
    • ООО "САМСОН НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,54
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1,82
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      100000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,82c НДС
    • ООО "ЦЕНТР ЧИСТОТЫ "АЛЬЯНС ПЛЮС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,8
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      50000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,8c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,8
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,8
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      1,8c НДС
    • ООО "Армада 51"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,6
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Бахилы одноразовые 30 мкр
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Мурманская область
      Подробнее
      1,6c НДС
    • ООО "Актор"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,29
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,55
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      15000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,55c НДС
    • ООО "МЕДИАНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,20
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,32
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      1,32c НДС
    • ООО "ДАЙМОНД-МЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,3
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Бахилы мед. ПЭ гладк. пл.4г/м2 пар №1
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,3c НДС
    • ООО "ГРАНД-МЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1,3
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Бахилы мед. ПЭ гладк. пл.4г/м2 пар №1
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,3c НДС
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДТЕХНИКА Г. НОВОРОССИЙСКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1,1
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      1,1c НДС
    • ООО "РОМИСЛАВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ИП "Шубин А.К."
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • Баталов Алексей Викторович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000000
      Регионы поставки
      Пермский край
      Подробнее
      Не указана
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • БАБАРЫКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Саратовская область
      Подробнее
      Не указана
    • ЛЮБИЙ ОЛЬГА РЮРИКОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,99
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      0,99
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      0,99c НДС
    • ООО "АПТЕКА - 219"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      1600000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ГЕКСАЛЕК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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