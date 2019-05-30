Кронштейн кабельный С3В13 полочный прямолинейный органосиликатная композиция 13ШТ 3510Н 330ММ 1870ММ 10КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573419
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Профиль направляющий Knauf ПН-2 50х40ММ 3М оцинкованная сталь
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 153₽
Панель алюминиевая левая лайтбокс вывески 60х4х600ММ цвет G 0317
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Опора скользящая диэлектрическая 377-Т16.13 09Г2С с электроизолирующим ложементом Литомет грунт-эмаль Эпиур-Н RAL7004
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 6272,11₽
Кронштейн крепежный для крепления манометра 910.16 форма А АС 09.07.03/2007 WIKA DIN 16 281
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 3960₽
Труба дымовая V50R 160/260ММ 0.25М AISI 321/304
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Люк канализационный легкий чугунный Л(А15)-.1-60 d=550ММ 15кН 75КГ ГОСТ 3634-99 ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Новосибирской области Россия
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Опора хомутовая бескорпусная 25-ХБ-А Ст20 ОСТ 36-146-88
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 115,13₽
Рама дополнительная для ВТА-П 700.7
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Хомут Х8
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 86,32₽
Блок дверной STM сталь 2100х900х120ММ коробка SK-WUD сталь оц., стальная, порога нет, петли jakra 3D, замок LOB Z755, цилиндр 30/40 кл/кл, ручка FAM 45.021.049 матовый хром
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Металлоконструкция штампо-сварная Сварной каркас 8000х3000х2600ММ из металлической профилированной трубы ПК-п-100х100х4,0х120 кр-КП390 огрунтован алкидной краской-грунтовкой, ГОСТ 23118-2012
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
от 495000₽