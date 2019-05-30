Кронштейн кабельный С3В13 полочный прямолинейный органосиликатная композиция 13ШТ 3510Н 330ММ 1870ММ 10КГ 8ЛЕТ У3 ТУ 3449-010-50632188-2014 АО «ТАТЭМ» 96967053201638275-96967053201638947-97172871339573419 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

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Блок дверной STM сталь 2100х900х120ММ коробка SK-WUD сталь оц., стальная, порога нет, петли jakra 3D, замок LOB Z755, цилиндр 30/40 кл/кл, ручка FAM 45.021.049 матовый хром Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину