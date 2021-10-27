Набор реагентов ВЕДАЛАБ Скрытая кровь в кале для анализатора Easy Reader 20 определений ФСЗ 2008/02365 от 21.06.2016 Франция

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВЕДАЛАБ Скрытая кровь в кале для анализатора Easy Reader 20 определений ФСЗ 2008/02365 от 21.06.2016 Франция- Реагенты диагностические