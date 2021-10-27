Набор реагентов Apolipoprotein B FS для определения Аполипопротеинa В для анализатора Dirui 95 опр. 48МЛ ФСЗ 2008/02195 от 07.06.2016 ДиаСис Диагностик Системз ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Apolipoprotein B FS для определения Аполипопротеинa В для анализатора Dirui 95 опр. 48МЛ ФСЗ 2008/02195 от 07.06.2016 ДиаСис Диагностик Системз ГмбХ Германия- Реагенты диагностические